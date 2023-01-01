برنامج إدارة الفصول الدراسية لمدارس K-12 في نيويورك. وجهًا لوجه أو عن بعد، تعمل لعبة هابارا على تعزيز التعلم الرائع. الطريقة الأكثر فعالية وكفاءة لتنظيم سير عمل التدريس والتعلم في Google Workspace بسلاسة.

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