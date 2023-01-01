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ElectionBuddy

ElectionBuddy

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الموقع الإلكتروني: electionbuddy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ElectionBuddy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

انتخاب بادي عبارة عن منصة تصويت واجتماعات سحابية حديثة تمكن الجمعيات والنقابات والمنظمات غير الربحية والجماعات الدينية وجمعيات أصحاب المنازل والجامعات ومدارس الروضة حتى الصف الثاني عشر من تنظيم أصواتهم. فهو يوفر الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية ومرونة للمنظمات لإجراء عمليات التصويت والانتخابات افتراضيًا بثقة وشفافية تامتين. أجرى موقعElectionBuddy أكثر من 132000 انتخابات مع 19 مليون ناخب.

الموقع الإلكتروني: electionbuddy.com

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