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انتخاب بادي عبارة عن منصة تصويت واجتماعات سحابية حديثة تمكن الجمعيات والنقابات والمنظمات غير الربحية والجماعات الدينية وجمعيات أصحاب المنازل والجامعات ومدارس الروضة حتى الصف الثاني عشر من تنظيم أصواتهم. فهو يوفر الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية ومرونة للمنظمات لإجراء عمليات التصويت والانتخابات افتراضيًا بثقة وشفافية تامتين. أجرى موقعElectionBuddy أكثر من 132000 انتخابات مع 19 مليون ناخب.

الموقع الإلكتروني: electionbuddy.com

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