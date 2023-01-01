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Classe365

Classe365

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الموقع الإلكتروني: classe365.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Classe365 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Classe365 هو برنامج حديث لإدارة الطلاب مزود بميزات SIS وLMS وCRM لإدارة المدارس والكليات والجامعات والأكاديميات.

الموقع الإلكتروني: classe365.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Classe365. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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