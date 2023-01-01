CYPHER LEARNING

NEO LMS هي عبارة عن منصة تعليمية ذكية حائزة على جوائز (ILP) تستخدمها المدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم. NEO LMS هو حل متكامل يتضمن جميع الأدوات الأساسية التي تحتاجها المؤسسات التعليمية لدعم التدريس والتعلم الفعال.

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