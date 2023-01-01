Learning Management System

نظام إدارة التعلم. المعلومات والدعم لنظام إدارة التعلم المدعوم مركزيًا (LMS) في الجامعة

الموقع الإلكتروني: lms.unimelb.edu.au

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