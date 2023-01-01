إدارة معلومات المدرسة والتعلم والطلاب باستخدام CLASSTER طريقة سهلة الاستخدام وموثوقة وآمنة وفعالة لإدارة عملياتك وإدارتك بدءًا من التسجيل وحتى الخريجين ورقمنة مؤسستك لتوفير الوقت والمال. Classter هو نظام متكامل لمعلومات الطلاب وإدارة المدارس والتعلم مصمم لجميع أنواع المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية أو تدريبية.

الموقع الإلكتروني: classter.com

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