يعمل نظام إدارة التعلم عبر الهاتف المحمول EdApp (LMS) على تعزيز تدريب الشركات والتجزئة لجعل التعلم الإلكتروني أكثر فعالية وكفاءة ومتعة

الموقع الإلكتروني: edapp.com

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