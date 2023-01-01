WebCatalog

AcademyOcean

AcademyOcean

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: academyocean.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AcademyOcean على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Discover a comprehensive Learning Management System (LMS) and E-learning Platform software designed to effortlessly create and deliver corporate training courses. Experience rapid course development and schedulea demo today!

الموقع الإلكتروني: academyocean.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AcademyOcean. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

EdApp

EdApp

edapp.com

Blackboard Learn

Blackboard Learn

blackboard.com

Vector Solutions

Vector Solutions

vectorsolutions.com

Learning Management System

Learning Management System

lms.unimelb.edu.au

Schoox

Schoox

schoox.com

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

Linux Academy

Linux Academy

linuxacademy.com

Eduonix

Eduonix

eduonix.com

VMEdu

VMEdu

vmedu.com

LearnDash

LearnDash

learndash.com

WCEA

WCEA

wcea.education

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.