AcademyOcean
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الموقع الإلكتروني: academyocean.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AcademyOcean على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Discover a comprehensive Learning Management System (LMS) and E-learning Platform software designed to effortlessly create and deliver corporate training courses. Experience rapid course development and schedulea demo today!
الموقع الإلكتروني: academyocean.com
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