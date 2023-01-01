VMEdu هي شركة رائدة في مجال التدريب المهني وإصدار الشهادات، وقد قامت بتسهيل تدريب أكثر من 500000 طالب من أكثر من 3500 شركة في أكثر من 150 دولة بمعدل نجاح يصل إلى 98.7% من خلال شبكتها العالمية التي تضم أكثر من 1100 مزود تدريب. من خلال دورات منصة VMEdu، يمكن لمقدمي التدريب إجراء تدريب عالي الجودة باستخدام مواد الدورات التدريبية عبر الإنترنت والفصول الدراسية الخاصة بـ VMEdu وتسجيل الطلاب في فصول VMEdu المجدولة بسلاسة. يمكن للطلاب والموظفين أيضًا المشاركة في الدورات التدريبية عبر الإنترنت ومحاضرات الفيديو والبودكاست واختبارات التدريب المحاكاة وغير ذلك الكثير، كل ذلك من بوابة واحدة. يزيل VMEdu كل المخاوف المتعلقة بتطوير مواد الدورة التدريبية، وإنشاء دورة فيديو، وتطوير ملفات podcast، واختبارات التدريب المحاكاة، والمزيد. بالإضافة إلى منظمات التدريب الاحترافية، تساعد VMEdu أيضًا الشركات على تلبية احتياجاتها التدريبية المتنوعة من خلال عروض منصتها. تعمل VMEdu كسوق من خلال الجمع بين خبراء المحتوى من جميع أنحاء العالم وتستخدم خبرتها المتطورة في إنشاء المحتوى لإنشاء أفضل الدورات التدريبية عبر الإنترنت وفي الفصول الدراسية. يتم توفير هذه الجودة للطلاب في جميع أنحاء العالم من خلال شبكتها العالمية التي تضم أكثر من 1100 شريك تدريب. تأتي كل دورة من دورات VMEdu مع ضمان محتوى متسق وعالي الجودة يتم تقديمه بتنسيقات متعددة - مثل مقاطع الفيديو والبودكاست والاختبارات المحاكاة وتطبيقات الهاتف المحمول التي تضمن تجربة تعليمية شاملة وعملية للطلاب.

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