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Linux Academy

Linux Academy

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الموقع الإلكتروني: linuxacademy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Linux Academy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

رائد في الدورات التدريبية وشهادات السحابة Azure وGCP وAWS. التدريب العملي على الخبرة. خطط الأعمال والخطط الفردية، مع توفر خطط مجانية. ابدأ التعلم اليوم.

الموقع الإلكتروني: linuxacademy.com

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