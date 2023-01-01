قم بتأمين كل ما تقوم بإنشائه وتشغيله في السحابة. تستخدم المؤسسات من جميع الأحجام والصناعات برنامج Wiz لتحديد المخاطر الأكثر أهمية وإزالتها بسرعة في AWS وAzure وGCP وKubernetes حتى يتمكنوا من البناء بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

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