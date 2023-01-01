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Cloud 66

Cloud 66

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الموقع الإلكتروني: cloud66.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cloud 66 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Everything you need to run your code on any cloud. Cloud 66 gives you everything you need to build, deploy and grow your applications on any cloud, without the headache of the “server stuff”.

الموقع الإلكتروني: cloud66.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cloud 66. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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