WebCatalog

Plural

Plural

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الموقع الإلكتروني: plural.sh

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plural على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بنشر التطبيقات مفتوحة المصدر وتأمينها وتوسيع نطاقها على السحابة الخاصة بك في دقائق. يأتي Plural مزودًا ببطاريات مضمنة لرفع مستوى الفرق سريعة الحركة من صداع تشغيل تطبيقات OSS التابعة لجهات خارجية.

الموقع الإلكتروني: plural.sh

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Plural. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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