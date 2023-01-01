شركة DigitalOcean, Inc.‎ هي شركة أمريكية تقدم البنية التحتية السحابية ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ولها مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم. توفر DigitalOcean للمطورين خدمات سحابية تساعد على نشر وتوسيع نطاق التطبيقات التي تعمل في وقت واحد على أجهزة كمبيوتر متعددة. اعتبارًا من يناير 2018، كانت DigitalOcean ثالث أكبر شركة استضافة في العالم من حيث أجهزة الكمبيوتر التي تواجه الويب.

الموقع الإلكتروني: digitalocean.com

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