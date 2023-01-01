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Plesk

Plesk

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: plesk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plesk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Plesk هي لوحة تحكم استضافة الويب الوحيدة التي ستحتاج إليها لإنشاء مواقع الويب والتطبيقات وتأمينها وتشغيلها في السحابة! احصل على منصة استضافة Plesk!

الموقع الإلكتروني: plesk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Plesk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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