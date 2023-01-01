تحميل الملفات ومعالجتها وتخزينها لتطبيقات الويب. التحميل عبارة عن نظام أساسي سحابي يعمل على تبسيط إضافة تحميلات الملفات ومعالجة الملفات واستضافة الملفات إلى مواقع الويب والتطبيقات. يتضمن CDN والتخزين.

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