قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Render عبارة عن سحابة موحدة لإنشاء وتشغيل جميع تطبيقاتك ومواقع الويب الخاصة بك باستخدام SSL مجاني وCDN عالمي وشبكات خاصة وعمليات نشر تلقائية من Git.

الموقع الإلكتروني: render.com

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