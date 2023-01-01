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برنامج الاتصال الهاتفي الوحيد ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي ستحتاج إليه على الإطلاق. برنامج اتصال واتصال هاتفي كامل المواصفات لإدارة علاقات العملاء (CRM) لرفع مستوى الإنتاجية وزيادة المبيعات.

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