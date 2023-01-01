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NeoDove

NeoDove

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الموقع الإلكتروني: neodove.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NeoDove على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج الاتصال الهاتفي الوحيد ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي ستحتاج إليه على الإطلاق. برنامج اتصال واتصال هاتفي كامل المواصفات لإدارة علاقات العملاء (CRM) لرفع مستوى الإنتاجية وزيادة المبيعات.

الموقع الإلكتروني: neodove.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NeoDove. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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