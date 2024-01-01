PayTraq هي عبارة عن منصة محاسبة دولية تربط بين محترفي المحاسبة والشركات من أكثر من 20 دولة حول العالم. PayTraq هو أيضًا برنامج ERP فعال قائم على السحابة ويتم دمجه في حل واحد متكامل: المحاسبة المالية الأفضل في فئتها، وإدارة المخزون القوية كاملة الميزات، وإدارة علاقات العملاء، والمبيعات، والمشتريات، والمشاريع وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: paytraq.com

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