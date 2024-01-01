PayTraq

PayTraq

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الموقع الإلكتروني: paytraq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PayTraq على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PayTraq هي عبارة عن منصة محاسبة دولية تربط بين محترفي المحاسبة والشركات من أكثر من 20 دولة حول العالم. PayTraq هو أيضًا برنامج ERP فعال قائم على السحابة ويتم دمجه في حل واحد متكامل: المحاسبة المالية الأفضل في فئتها، وإدارة المخزون القوية كاملة الميزات، وإدارة علاقات العملاء، والمبيعات، والمشتريات، والمشاريع وغير ذلك الكثير.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: paytraq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PayTraq. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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