KB CloudERP عبارة عن حل قائم على السحابة لتخطيط موارد المؤسسات ونقاط البيع وإدارة الموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء والمحاسبة وإدارة المخزون والمخزون في نيبال. إنه برنامج محاسبة عبر الإنترنت يربط أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة بموظفيهم ومواقع الأعمال المتعددة والحسابات المصرفية. يأتي KB CloudERP مزودًا بالكثير من الميزات الجاهزة. نحن نقدم ميزات تساعد أصحاب الأعمال على تقليل المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل المحاسبة والفواتير وإدارة علاقات العملاء وإدارة المخزون وما إلى ذلك. لذا، بدلاً من القلق بشأن كيفية إدارة عملك وإدارته بسلاسة، لا تتردد في الاشتراك في خطتنا المجانية للاختبار، وإذا كانت مفيدة لك فمن الأفضل التركيز على ما يهم عملك.

الموقع الإلكتروني: kbclouderp.com

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