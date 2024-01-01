احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Erpisto على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Erpisto عبارة عن نظام أساسي لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) قائم على السحابة مصمم للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. إنه يخدم العديد من الصناعات بما في ذلك التصنيع والسلع الاستهلاكية والتعليم والأدوية. تشمل الميزات الأساسية المحاسبة وذكاء الأعمال وإدارة علاقات العملاء (CRM) والموارد البشرية (HR) وإدارة المخزون والتصنيع وإدارة سلسلة التوريد (SCM).
ويتميز بمنصة التجارة الإلكترونية التي تسمح للمستخدمين بدمج النظام مع متجرهم عبر الإنترنت ونظام نقاط البيع (POS) للمتاجر التقليدية. وتشمل الميزات الأخرى الإدارة المالية، والميزانية، وإدارة المبيعات، وإدارة الحسابات، وإدارة الحملة، وإدارة المستودعات، وإدارة الإنتاج وإدارة العمليات.
فهو يسمح للمستخدمين بإدارة سير العمل والموارد في جزء نافذة واحد. توفر ميزات ذكاء الأعمال والتحليلات أتمتة العمليات وجمع البيانات والتحليلات المالية والتنبؤ.
وهو متوافق مع أنظمة التشغيل ويندوز، ماك، ولينكس. كما يتميز أيضًا بتطبيقات الهاتف المحمول لأجهزة Android وiOS وWindows وBlackberry. تشمل خيارات الدعم قاعدة المعرفة والبريد الإلكتروني والهاتف.