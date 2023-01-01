WebCatalog
Xledger

Xledger

xledger.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Xledger على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعمل الجيل التالي من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على السحابة من Xledger على تبسيط العمليات المحاسبية من خلال أتمتة عمليات AP وAR وأمين الصندوق. إنه يركز على الأتمتة والتقاط البيانات الذكية مما يتيح إعداد التقارير في الوقت الفعلي والإشراف الإداري المتميز واتخاذ القرارات بشكل أسرع. Xledger عبارة عن سحابة حقيقية، وهي حل SaaS. وباعتباره حلاً متعدد المستأجرين، تتم استضافة جميع عملائنا على نسخة أساسية واحدة فقط من البرنامج، مع الاستفادة من الترقيات الفورية والتكلفة الإجمالية المنخفضة للملكية.

الموقع الإلكتروني: xledger.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Xledger. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Enfinity

Enfinity

app.onenfinity.com

Bnody

Bnody

bnody.com

Shyftplan

Shyftplan

shyftplan.com

Tenant Turner

Tenant Turner

app.tenantturner.com

Creatio

Creatio

creatio.com

Abacus

Abacus

app.abacus.co

Scraim

Scraim

scraim.com

Impact

Impact

app.impact.com

DeepTalk

DeepTalk

platform.deep-talk.ai

Sansan

Sansan

ap.sansan.com

FormSwift

FormSwift

formswift.com

ScalePad Backup Radar EU

ScalePad Backup Radar EU

eu.backupradar.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية