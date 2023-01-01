يعمل الجيل التالي من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على السحابة من Xledger على تبسيط العمليات المحاسبية من خلال أتمتة عمليات AP وAR وأمين الصندوق. إنه يركز على الأتمتة والتقاط البيانات الذكية مما يتيح إعداد التقارير في الوقت الفعلي والإشراف الإداري المتميز واتخاذ القرارات بشكل أسرع. Xledger عبارة عن سحابة حقيقية، وهي حل SaaS. وباعتباره حلاً متعدد المستأجرين، تتم استضافة جميع عملائنا على نسخة أساسية واحدة فقط من البرنامج، مع الاستفادة من الترقيات الفورية والتكلفة الإجمالية المنخفضة للملكية.

الموقع الإلكتروني: xledger.net

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