يساعد Shyftplan الشركات على تسريع سير العمل الصعب في جدولة التحول المعقدة من خلال العمليات الآلية في حلنا الذكي القائم على السحابة.

الموقع الإلكتروني: shyftplan.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shyftplan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.