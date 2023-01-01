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Sling

Sling

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الموقع الإلكتروني: getsling.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sling على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sling هو برنامج مجاني وسهل الاستخدام لجدولة وتخطيط مناوبات الموظفين، وهو يساعد شركتك على إدارة الورديات والتواصل مع الموظفين.

الموقع الإلكتروني: getsling.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sling. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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