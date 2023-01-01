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Planday

Planday

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الموقع الإلكتروني: planday.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Planday على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Planday هو برنامج قوي وسهل الاستخدام لجدولة الموظفين عبر الإنترنت. قم ببناء جدول للموظفين بشكل أسرع مع Planday. اشترك في نسخة تجريبية مجانية اليوم!

الموقع الإلكتروني: planday.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Planday. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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