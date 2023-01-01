Shiftboard SchedulePro

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يضع برنامج جدولة جدولة الموظفين حدًا للجدولة اليدوية للموظفين. من السهل جدولة الموظفين عبر الإنترنت، برنامج جدولة الموظفين القائم على القواعد. تعرف على كيف يمكن أن تفيدك جدولة الموظفين في برنامج TablePro

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