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Shiftboard SchedulePro

Shiftboard SchedulePro

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الموقع الإلكتروني: scheduleproweb.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shiftboard SchedulePro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يضع برنامج جدولة جدولة الموظفين حدًا للجدولة اليدوية للموظفين. من السهل جدولة الموظفين عبر الإنترنت، برنامج جدولة الموظفين القائم على القواعد. تعرف على كيف يمكن أن تفيدك جدولة الموظفين في برنامج TablePro

الموقع الإلكتروني: scheduleproweb.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shiftboard SchedulePro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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