Agendrix هو برنامج سهل الاستخدام لجدولة الموظفين عبر الإنترنت وساعة زمنية يعمل على تبسيط الجدولة والجداول الزمنية وساعة وصول الموظف وساعة خروجه.

الموقع الإلكتروني: agendrix.com

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