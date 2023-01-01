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Humanity

Humanity

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: humanity.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Humanity على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Humanity هو برنامج جدولة للموظفين سهل الاستخدام يساعد عملك على إدارة التحولات والجداول الزمنية وكشوف المرتبات وتسجيل الوقت والمزيد عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: humanity.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Humanity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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