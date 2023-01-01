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Humanity هو برنامج جدولة للموظفين سهل الاستخدام يساعد عملك على إدارة التحولات والجداول الزمنية وكشوف المرتبات وتسجيل الوقت والمزيد عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: humanity.com

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