OrbitalShift

جدولة الموظفين عبر الإنترنت وبرامج الساعة الزمنية التي تعمل على تبسيط إنشاء جداول العمل وتتبع تكاليف العمالة وتعزيز التواصل بين الموظفين.

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