M3 Labor Management

تمكنك إدارة العمالة في M3 من مراقبة تكاليف العمالة اليومية باستخدام ميزات مثل تتبع الحضور باستخدام القياسات الحيوية وتقارير إدارة العمل الحصرية. يمكنك تصميم تقارير مخصصة لإدارة ساعات العمل والعمل الإضافي.

الموقع الإلكتروني: time.m3as.com

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