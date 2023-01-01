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M3 Labor Management

M3 Labor Management

time.m3as.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من M3 Labor Management على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تمكنك إدارة العمالة في M3 من مراقبة تكاليف العمالة اليومية باستخدام ميزات مثل تتبع الحضور باستخدام القياسات الحيوية وتقارير إدارة العمل الحصرية. يمكنك تصميم تقارير مخصصة لإدارة ساعات العمل والعمل الإضافي.

الموقع الإلكتروني: time.m3as.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ M3 Labor Management. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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