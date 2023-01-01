WebCatalog
Binary Management

Binary Management

app.binarymanagement.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Binary Management على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أداة لإدارة المشاريع لمصممي الديكور الداخلي. من خلال التركيز على صناعة التصميم الداخلي، تعد BM أداة متقدمة لعمليات المشروع تجمع بين 4 مكونات أساسية: التخطيط والتكلفة والتتبع وإعداد التقارير.

الموقع الإلكتروني: binarymanagement.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Binary Management. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Studio Designer

Studio Designer

app.studiodesigner.com

HacknPlan

HacknPlan

app.hacknplan.com

ZenHub

ZenHub

app.zenhub.com

AceProject

AceProject

aceproject.com

elapseit

elapseit

app.elapseit.com

Indema

Indema

app.indema.co

Modsy

Modsy

modsy.com

PromeAI

PromeAI

promeai.com

Homestyler

Homestyler

homestyler.com

Disroot Project Board

Disroot Project Board

board.disroot.org

Bubble Plan

Bubble Plan

bubbleplan.net

ELLE DECOR

ELLE DECOR

elledecor.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية