Binary Management

أداة لإدارة المشاريع لمصممي الديكور الداخلي. من خلال التركيز على صناعة التصميم الداخلي، تعد BM أداة متقدمة لعمليات المشروع تجمع بين 4 مكونات أساسية: التخطيط والتكلفة والتتبع وإعداد التقارير.

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