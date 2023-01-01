تقوم M3 Insight بجمع بياناتك الأكثر أهمية والإبلاغ عنها في مصدر واحد للحقيقة حتى تتمكن من الحصول على المعلومات التي تحتاجها لتشغيل ممتلكاتك بكفاءة. تسحب Insight البيانات من أنظمة المحاسبة الأساسية وإدارة العمل وأنظمة PMS وأنظمة STR وأنظمة GSS بالإضافة إلى مجموعة من عمليات تكامل البيانات الأخرى مما يجعل إعداد التقارير أسهل من أي وقت مضى.

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