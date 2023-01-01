WebCatalog
M3 Insight

M3 Insight

ops.m3as.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من M3 Insight على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقوم M3 Insight بجمع بياناتك الأكثر أهمية والإبلاغ عنها في مصدر واحد للحقيقة حتى تتمكن من الحصول على المعلومات التي تحتاجها لتشغيل ممتلكاتك بكفاءة. تسحب Insight البيانات من أنظمة المحاسبة الأساسية وإدارة العمل وأنظمة PMS وأنظمة STR وأنظمة GSS بالإضافة إلى مجموعة من عمليات تكامل البيانات الأخرى مما يجعل إعداد التقارير أسهل من أي وقت مضى.

الموقع الإلكتروني: ops.m3as.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ M3 Insight. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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