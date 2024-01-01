WebCatalog

Easy Insight

Easy Insight

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: easy-insight.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Easy Insight على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Easy Insight معلومات أعمال SaaS ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام. تأتي الاتصالات الفورية بمنتجات SaaS الشائعة الأخرى مثل Basecamp وZendesk وSalesforce مزودة بلوحات معلومات مُنشأة مسبقًا لتساعدك على تحقيق نتائج فورية. يساعدك منشئ التقارير البسيط على ضبط أو إنشاء أي تقارير جديدة من البداية بسرعة في مجموعة متنوعة من المرئيات. عندما تكون مستعدًا للانتقال إلى ما هو أبعد من الاتصال بمنتج واحد أو اثنين من منتجات SaaS، توفر Easy Insight إمكانات ETL قوية داخل المنتج نفسه لمساعدتك على استيراد ملفات ثابتة أو بيانات قاعدة بيانات علائقية، وتحويل البيانات وضمها إلى مصادر بيانات أخرى، وإنشاء كل شيء من لوحات المعلومات التنفيذية الجميلة إلى الجداول التفصيلية. تسهل ميزات الأمان الشاملة وسهلة الاستخدام تحديد البيانات التي يمكن للمستخدمين الاطلاع عليها، مما يتيح لك أخذ لوحة معلومات واحدة وتقديمها بشكل مختلف للجميع في مؤسستك. سيرى كل مندوب مبيعات بياناته الخاصة وكل مدير مشروع مشاريعه الخاصة، وكلها تعمل على نفس المجموعة الأساسية من لوحات المعلومات مما يقلل بشكل كبير من تكلفة إعادة العمل.

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: easy-insight.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Easy Insight. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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luzmo.com

Polymer Search

Polymer Search

polymersearch.com

Sky Ticket

Sky Ticket

sky.de

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