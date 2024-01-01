توفر Easy Insight معلومات أعمال SaaS ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام. تأتي الاتصالات الفورية بمنتجات SaaS الشائعة الأخرى مثل Basecamp وZendesk وSalesforce مزودة بلوحات معلومات مُنشأة مسبقًا لتساعدك على تحقيق نتائج فورية. يساعدك منشئ التقارير البسيط على ضبط أو إنشاء أي تقارير جديدة من البداية بسرعة في مجموعة متنوعة من المرئيات. عندما تكون مستعدًا للانتقال إلى ما هو أبعد من الاتصال بمنتج واحد أو اثنين من منتجات SaaS، توفر Easy Insight إمكانات ETL قوية داخل المنتج نفسه لمساعدتك على استيراد ملفات ثابتة أو بيانات قاعدة بيانات علائقية، وتحويل البيانات وضمها إلى مصادر بيانات أخرى، وإنشاء كل شيء من لوحات المعلومات التنفيذية الجميلة إلى الجداول التفصيلية. تسهل ميزات الأمان الشاملة وسهلة الاستخدام تحديد البيانات التي يمكن للمستخدمين الاطلاع عليها، مما يتيح لك أخذ لوحة معلومات واحدة وتقديمها بشكل مختلف للجميع في مؤسستك. سيرى كل مندوب مبيعات بياناته الخاصة وكل مدير مشروع مشاريعه الخاصة، وكلها تعمل على نفس المجموعة الأساسية من لوحات المعلومات مما يقلل بشكل كبير من تكلفة إعادة العمل.

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