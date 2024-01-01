WebCatalog

Knowi

Knowi

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: knowi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Knowi على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Knowi عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال تم تصميمها خصيصًا للبيانات الحديثة الحالية، مما يمكّن المؤسسات من جميع الأحجام من تقصير المسافة بشكل كبير من البيانات الأولية إلى الاستبصار إلى العمل. من خلال التكامل الأصلي مع أي مصدر بيانات تقريبًا، بما في ذلك NoSQL وSQL وRDBMS والملفات وواجهات برمجة التطبيقات، يلغي Knowi الحاجة إلى برامج تشغيل ETL أو ODBC أو عمليات تحويل البيانات التي تتطلبها الحلول البديلة. يمكن لمهندسي البيانات الانضمام إلى مصادر البيانات المنظمة وغير المنظمة لإنشاء مجموعات بيانات مختلطة وتصور النتائج على الفور، أو تطبيق خوارزميات التعلم الآلي، أو تضمين النتائج في تطبيقات البيانات، أو مشاركة لوحات المعلومات مع مستخدمي الأعمال، أو تشغيل الإجراءات إلى التطبيقات النهائية أو أنظمة الإشعارات الأخرى.

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: knowi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Knowi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Jatheon

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Hightouch

hightouch.io

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MongoDB Cloud

mongodb.com

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