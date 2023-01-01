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BIME Analytics

BIME Analytics

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الموقع الإلكتروني: bimeanalytics.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BIME Analytics على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعدك BIME على تحليل وتصور بيانات العملاء التي تجمعها باستخدام Segment. قم بدمج البيانات وإجراء التحليل ومشاركة لوحات المعلومات على المقاييس التي تهمك - لا يلزم وجود لغة SQL.

الموقع الإلكتروني: bimeanalytics.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BIME Analytics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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