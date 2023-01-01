يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BIME Analytics على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يساعدك BIME على تحليل وتصور بيانات العملاء التي تجمعها باستخدام Segment. قم بدمج البيانات وإجراء التحليل ومشاركة لوحات المعلومات على المقاييس التي تهمك - لا يلزم وجود لغة SQL.

الموقع الإلكتروني: bimeanalytics.com

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