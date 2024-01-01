WebCatalog

Waytobi

Waytobi

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الموقع الإلكتروني: waytobi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Waytobi على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حل SaaS قائم على السحابة لإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية لشركتك أو قسمك وتتبعها والإبلاغ عنها وتحليلها وتصورها. لم تكن إدارة مؤشرات الأداء الرئيسية بهذه السهولة من قبل. ليست هناك حاجة إلى مهارات برمجة إضافية أو جلسات تعليمية أو ندوات عبر الإنترنت - يمكنك البدء في العمل وتحليل مقاييس عملك في غضون دقائق. نحن نساعد الشركات على أن تكون في قمة أداء أعمالها متبوعًا بقرارات عمل فعالة وفي الوقت المناسب ومثمرة فقط. من خلال خدمتنا، يمكنك: - إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك أو اختيار قوالب مؤشرات الأداء الرئيسية لأفضل ممارسات الصناعة من متجرنا - استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المحسوبة والمتجددة - تحديد الأدوار والامتيازات (4 مستويات من التسلسل الهرمي) - إدارة تقارير وتحليلات مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك - تصور ومشاركة الأداء من خلال لوحات المعلومات

الفئات:

Business
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: waytobi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Waytobi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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