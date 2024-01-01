حل SaaS قائم على السحابة لإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية لشركتك أو قسمك وتتبعها والإبلاغ عنها وتحليلها وتصورها. لم تكن إدارة مؤشرات الأداء الرئيسية بهذه السهولة من قبل. ليست هناك حاجة إلى مهارات برمجة إضافية أو جلسات تعليمية أو ندوات عبر الإنترنت - يمكنك البدء في العمل وتحليل مقاييس عملك في غضون دقائق. نحن نساعد الشركات على أن تكون في قمة أداء أعمالها متبوعًا بقرارات عمل فعالة وفي الوقت المناسب ومثمرة فقط. من خلال خدمتنا، يمكنك: - إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك أو اختيار قوالب مؤشرات الأداء الرئيسية لأفضل ممارسات الصناعة من متجرنا - استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المحسوبة والمتجددة - تحديد الأدوار والامتيازات (4 مستويات من التسلسل الهرمي) - إدارة تقارير وتحليلات مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك - تصور ومشاركة الأداء من خلال لوحات المعلومات

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