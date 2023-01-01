تعزيز أداء فريقك يبدأ من هنا. Plecto هي منصة أداء الأعمال الكاملة الوحيدة التي تجمع بين تصور مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي وأدوات اللعب والتدريب في حل واحد قوي.

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