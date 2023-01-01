نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الوحيد الذي يضمن النجاح في مجال العقارات. تعد منصة Briivity بمثابة الحل البرمجي لإدارة علاقات العملاء العقارية الموفر للوقت والمتكامل لإنشاء المزيد من الأعمال والبقاء في قمة اهتماماتك بقاعدة البيانات الخاصة بك وإبرام المزيد من الصفقات.

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