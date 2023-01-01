tamigo هو حل قائم على السحابة يجمع بين الجدولة وإدارة الغياب والأداء وتواصل الموظفين والموارد البشرية والتمويل والتنبؤ والمزيد في حل واحد. قم بتنمية أعمالك معنا - احجز نسخة تجريبية مدتها 30 يومًا اليوم.

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