WebCatalog
Smart Workforce

Smart Workforce

smartworkforce.co.uk

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Smart Workforce على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حل متكامل لإدارة القوى العاملة لتحسين الإنتاجية يمكنك تلبية احتياجات إدارة القوى العاملة بالكامل من خلال لوحة معلومات واحدة وأتمتة الجدولة والحضور من خلال مجموعة الموارد البشرية الشاملة والمستندة إلى السحابة.

الموقع الإلكتروني: smartworkforce.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Smart Workforce. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Dayforce

Dayforce

ceridian.com

EmpMonitor

EmpMonitor

empmonitor.com

tamigo

tamigo

tamigo.com

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

HRpuls

HRpuls

hrpuls.de

Bizimply

Bizimply

bizimply.com

SwarmHr

SwarmHr

swarmhr.com

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Easy Time Clock

Easy Time Clock

easytimeclock.com

SuccessFactors

SuccessFactors

sap.com

Talsuite

Talsuite

talsuite.com

Clarizen One

Clarizen One

clarizen.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية