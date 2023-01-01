Smart Workforce

حل متكامل لإدارة القوى العاملة لتحسين الإنتاجية يمكنك تلبية احتياجات إدارة القوى العاملة بالكامل من خلال لوحة معلومات واحدة وأتمتة الجدولة والحضور من خلال مجموعة الموارد البشرية الشاملة والمستندة إلى السحابة.

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