حل SaaS مع وحدات لتتبع مقدم الطلب، والمصادر النشطة، وإدارة القوى العاملة، وتتبع الحضور، والفحوصات والاستطلاعات النبضية، وإشراك الموظفين، وتقييم المخاطر الصحية، والتأهيل والخروج، وتقييم الأداء، وإدارة التدريب، وإدارة المواهب وجميع موضوعات الموارد البشرية "الساخنة"

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