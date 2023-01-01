TalentReef هي شركة رائدة في مجال توفير حلول تتبع المتقدمين وإدارة المواهب القائمة على SaaS والتي تم تصميمها خصيصًا للقوى العاملة اللامركزية كل ساعة. تعمل منصتنا المتنقلة أولاً على تبسيط عملية التوظيف للاحتفاظ بها لتحويل كيفية تتبع أصحاب العمل للعاملين بالساعة، بدءًا من التوظيف والتوظيف والتدريب والمشاركة. تثق العديد من أفضل العلامات التجارية العالمية المعروفة في TalentReef لتوفير الرؤى القابلة للتنفيذ اللازمة لتحسين عمليات إدارة المواهب الخاصة بها وقيادتها.

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