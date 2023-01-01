WebCatalog
PageUp Client

PageUp Client

admin.dc2.pageuppeople.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PageUp Client على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

PageUp عبارة عن منصة قوية لإدارة المواهب تتمتع بقدرات فريدة لتحويل تجارب التوظيف والمشاركة للجميع. إنها التكنولوجيا القائمة على الخبرة التي كنت تحلم بها. على عكس موفري اكتساب المواهب أو إدارة SaaS الآخرين، تقدم PageUp مجموعة كاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة الشركات على جذب الفرق عالية الأداء وإشراكها والاحتفاظ بها وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

الموقع الإلكتروني: admin.dc2.pageuppeople.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PageUp Client. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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