PageUp Client

PageUp عبارة عن منصة قوية لإدارة المواهب تتمتع بقدرات فريدة لتحويل تجارب التوظيف والمشاركة للجميع. إنها التكنولوجيا القائمة على الخبرة التي كنت تحلم بها. على عكس موفري اكتساب المواهب أو إدارة SaaS الآخرين، تقدم PageUp مجموعة كاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة الشركات على جذب الفرق عالية الأداء وإشراكها والاحتفاظ بها وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

الموقع الإلكتروني: admin.dc2.pageuppeople.com

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