WebCatalog
Simplicant

Simplicant

hire.simplicant.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Simplicant على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برامج التوظيف ونظام تتبع المتقدمين للمؤسسات الحديثة. توفر منصة برمجيات التوظيف ونظام تتبع مقدمي الطلبات من Simplicant طريقة حديثة وأبسط لتوظيف المواهب بشكل أسرع وفعال من حيث التكلفة. ابحث عن أفضل المواهب من مصادر متعددة، وقم بتنظيم المقابلات وجدولتها، وإدارة علاقات المواهب واتخاذ قرارات التوظيف المستندة إلى البيانات.

الموقع الإلكتروني: hire.simplicant.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Simplicant. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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