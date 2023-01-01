WebCatalog
StaffingSoft

StaffingSoft

recruiter.staffingsoft.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StaffingSoft على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برامج التوظيف لموظفي التوظيف ومحترفي الموارد البشرية. يقدم StaffingSoft، وهو نظام لتتبع المتقدمين على مستوى المؤسسة، مجموعة كاملة من الأدوات التي تعمل على دمج وتبسيط عملية توظيف المواهب والاحتفاظ بها وإدارة المرشحين والموظفين والموردين الخارجيين على مستوى العالم. ستتاح لك الفرصة لبناء شراكة طويلة الأمد معنا من أجل تسهيل إنتاجيتك ونموك.

الموقع الإلكتروني: recruiter.staffingsoft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ StaffingSoft. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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