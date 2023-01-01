PeopleCloud

People Cloud هو البرنامج السحابي الذي يدمج أدوات الموارد البشرية التي تحتاجها كثيرًا. مركزية عمليات الجذب والتقييم والاحتفاظ وتطوير رأس المال البشري والرواتب في نفس النظام. نحن منصة تجعل إدارة جميع عمليات الموارد البشرية أكثر كفاءة، وتوليد المدخرات والإنتاجية للشركات.

الموقع الإلكتروني: hrm.people-cloud.com

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