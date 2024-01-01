G&A Partners

G&A Partners

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الموقع الإلكتروني: gnapartners.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من G&A Partners على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

من خلال توفير الحلول والتكنولوجيا التي أثبتت جدواها في مجالات الموارد البشرية واستحقاقات الموظفين وإدارة الرواتب والسلامة في مكان العمل، تخفف G&A Partners من عبء المهام الإدارية الشاقة وتسمح لأصحاب الأعمال بتركيز وقتهم ومواهبهم وطاقتهم على تنمية شركاتهم. باعتبارنا مزود الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية، تمنحك G&A Partners الوقت الذي تحتاجه للتركيز على عملك. لا تبدأ شراكتنا بعرض مبيعات، بل تبدأ باكتشاف احتياجات عملك الفريدة وصياغة حل مخصص وشفاف. بفضل خبراء الموارد البشرية المعتمدين، والتكنولوجيا المتطورة والنهج الذي يركز على العميل، فإننا نخفف من أعباء الموارد البشرية الخاصة بك ونساعدك على بناء استراتيجيات الأشخاص التي تعيد الوقت إلى يديك.
الفئات:
Business
HR Consulting Providers

الموقع الإلكتروني: gnapartners.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ G&A Partners. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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