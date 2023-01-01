Suki هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويرفع العبء الإداري عن الأطباء، بحيث يكون لديهم الوقت للتركيز على ما يهم - رعاية المرضى.

الموقع الإلكتروني: suki.ai

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