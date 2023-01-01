قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

#1 في برامج إدارة رعاية الطفل قم بإدارة كل جزء من أعمال رعاية الأطفال الخاصة بك بسهولة من خلال السماح لـ Procare بتنظيم معلومات العائلة وتتبع الحضور وأتمتة تحصيل الرسوم الدراسية والقيام بالمزيد من أجلك! لدى Procare الحل المناسب لمركزك أو برنامجك حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية - الأطفال الذين تحت رعايتك.

الموقع الإلكتروني: procaresoftware.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Procare. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.