WebCatalog
Habitify

Habitify

app.habitify.me

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Habitify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم ببناء عاداتك الذهبية، وأطلق العنان لإمكانياتك. ركز على ما يهم حقًا مع Habitify. قم ببناء أفضل نسخة من نفسك من خلال إتقان عاداتك. بناء العادة في خطواتها الأساسية: اختر عادة، وتذكر فعلًا أن تفعلها، وتتبع تطورك.

الموقع الإلكتروني: habitify.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Habitify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Flow

Flow

flowdash.co

TeuxDeux

TeuxDeux

teuxdeux.com

Figstack

Figstack

figstack.com

DailyState

DailyState

journal.dailystate.me

ChemCloud

ChemCloud

app.chemcloud.com.au

Sifter

Sifter

sifterapp.com

Pomodor

Pomodor

pomodor.app

Procare

Procare

schools.procareconnect.com

EveryDollar

EveryDollar

everydollar.com

Hyperice

Hyperice

hyperice.com

Motion

Motion

app.usemotion.com

Clarity

Clarity

app.clarity.so

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية